Комедия "Холоп" возглавила российский прокат в выходные

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
В центре сюжета — представитель "золотой молодежи" Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
На втором месте новинка проката - анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", собравший более 221 миллиона рублей за первые выходные.
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" занял третье место со сборами 135,5 миллиона рублей (общие сборы за 2 недели - 891, 6 миллиона рублей)
На четвертом месте - историческая драма Андрея Кравчука "Союз Спасения", фильм собрал 69,3 миллиона рублей за уикенд.
Замыкает пятерку американский фантастический фильм Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", собравший 38,9 миллиона рублей миллиона рублей (общие сборы фильма за 5 недель - более 1,2 миллиарда рублей).
10 января, 15:13Культура"Т-34" обошел в российском прокате "Мстители: Финал"