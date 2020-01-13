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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-13T11:25+0300
https://ria.ru/20200113/1563356308.html
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

11:25 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 855 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 287 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 568 человек (женщин – 170, детей – 290)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Дума провинции Дамаск выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны; в населенном пункте Магрид провинции Латакия выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1,697 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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