В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Дума провинции Дамаск выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,212 тонны; в населенном пункте Магрид провинции Латакия выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1,697 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.