В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета

Отмечается, что в 2009 году Верховным судом Татарстана мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы за преступление, совершенное в 2003 году. Тогда в городе Нижнекамске организованной группой по найму были убиты два человека, а также было совершено покушение на убийство. Целью преступления являлось распространение влияния криминального авторитета на город и действующие на его территории преступные группировки. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в колонии Иркутской области. В ходе расследования сотрудниками СК установлено, что он сохраняет преступные традиции и обычаи, распространяет свое криминальное влияние.