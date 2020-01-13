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В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета
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РИА Новости

В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета

11:02 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ИРКУТСК, 13 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии возбуждено в Иркутской области в отношении криминального авторитета, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Республики Татарстан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 ноября 2019, 12:54
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Отмечается, что в 2009 году Верховным судом Татарстана мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы за преступление, совершенное в 2003 году. Тогда в городе Нижнекамске организованной группой по найму были убиты два человека, а также было совершено покушение на убийство. Целью преступления являлось распространение влияния криминального авторитета на город и действующие на его территории преступные группировки. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в колонии Иркутской области. В ходе расследования сотрудниками СК установлено, что он сохраняет преступные традиции и обычаи, распространяет свое криминальное влияние.
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Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
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