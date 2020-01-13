В Иркутске начали проверку после сброса сточных вод в акваторию Ангары

Отмечается, что жители микрорайона Боково Иркутска зафиксировали на видео и выложили в социальные сети факт сброса сточных вод в Ангару. Врио региона Игорь Кобзев распорядился установить источник сброса, а также провести необходимые исследования в акватории реки, чтобы оценить возможный экологический ущерб.

По данным Росприроднадзора, в месте сброса отобраны пробы воды для определения возможного негативного воздействия. Отмечается, что иркутский МУП "Водоканал", который имеет разрешительные документы на сброс в указанном районе, последний раз проверялся в октябре 2019 года, после чего за нарушения был оштрафован на 200 тысяч рублей, но пока не возместил еще почти 450 тысяч за нанесенный экологии ущерб (сброс загрязняющих веществ в составе недостаточно очищенных сточных вод).