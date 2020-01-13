В Иркутске начали проверку после сброса сточных вод в акваторию Ангары

ИРКУТСК, 13 янв – РИА Новости. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту сброса сточных вод в акваторию реки Ангары, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"По факту залпового сброса, предположительно, сточных вод в акваторию Ангары начата проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением Росприроднадзора, Службы охраны природы и озера Байкал Иркутской области и других государственных контролирующих органов", - говорится в сообщении.
12 ноября 2019, 13:24В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при очистке сточных вод
Отмечается, что жители микрорайона Боково Иркутска зафиксировали на видео и выложили в социальные сети факт сброса сточных вод в Ангару. Врио региона Игорь Кобзев распорядился установить источник сброса, а также провести необходимые исследования в акватории реки, чтобы оценить возможный экологический ущерб.
По данным Росприроднадзора, в месте сброса отобраны пробы воды для определения возможного негативного воздействия. Отмечается, что иркутский МУП "Водоканал", который имеет разрешительные документы на сброс в указанном районе, последний раз проверялся в октябре 2019 года, после чего за нарушения был оштрафован на 200 тысяч рублей, но пока не возместил еще почти 450 тысяч за нанесенный экологии ущерб (сброс загрязняющих веществ в составе недостаточно очищенных сточных вод).