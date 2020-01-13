Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T10:30+0300
https://ria.ru/20200113/1563353500.html
В Иркутске начали проверку после сброса сточных вод в акваторию Ангары
https://cdn24.img.ria.ru/images/148229/62/1482296208_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b3cb16a23382552cd812246b0cec303a.jpg
РИА Новости

В Иркутске начали проверку после сброса сточных вод в акваторию Ангары

10:30 13.01.2020
192
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на реку Ангара в Иркутске
Вид на реку Ангара в Иркутске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на реку Ангара в Иркутске. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 янв – РИА Новости. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту сброса сточных вод в акваторию реки Ангары, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"По факту залпового сброса, предположительно, сточных вод в акваторию Ангары начата проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением Росприроднадзора, Службы охраны природы и озера Байкал Иркутской области и других государственных контролирующих органов", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
12 ноября 2019, 13:24
В ГП рассказали о многочисленных нарушениях при очистке сточных вод
Отмечается, что жители микрорайона Боково Иркутска зафиксировали на видео и выложили в социальные сети факт сброса сточных вод в Ангару. Врио региона Игорь Кобзев распорядился установить источник сброса, а также провести необходимые исследования в акватории реки, чтобы оценить возможный экологический ущерб.
По данным Росприроднадзора, в месте сброса отобраны пробы воды для определения возможного негативного воздействия. Отмечается, что иркутский МУП "Водоканал", который имеет разрешительные документы на сброс в указанном районе, последний раз проверялся в октябре 2019 года, после чего за нарушения был оштрафован на 200 тысяч рублей, но пока не возместил еще почти 450 тысяч за нанесенный экологии ущерб (сброс загрязняющих веществ в составе недостаточно очищенных сточных вод).
000070
Обсудить 0
АнгараИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
В Госдуме попросят ГП проверить обсуждение мусорной реформы в регионах
Мусор на улице
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП
Борьба со снегом и льдом в Москве
Борьба со снегом и льдом в Москве
Северный Берег
Где найти Еленку и водопад в пещере: самые красивые места России зимой
Руки в наручниках
В Москве задержали фигуранта дела о стрельбе у рынка в Новосибирске
Полигон твердых бытовых отходов
Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата заявила о необходимости отказа от одноразовой упаковки
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета
Газета Урюпинская правда
Главный редактор "Урюпинской правды" вышла на работу
Знак такси на автомобиле
В Москве пассажир такси под дулом пистолета перевел деньги грабителям
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Юрий Гоцанюк: Зеленский оказался заложником постмайданной реальности
Пассажирский поезд дальнего следования
В РЖД рассказали о возможных местах работы женщин-машинистов
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер Крыма оценил экономический эффект от создания игорной зоны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния