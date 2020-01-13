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В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил
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РИА Новости

В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил

10:00 13.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Шансы согласовать новые участки разведения сил в Донбассе на первой в этом году встрече контактной группы в Минске невелики, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Встреча контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп по Донбассу состоится в Минске 16 января.
"Крайне сложно прогнозировать, удастся ли на первой в 2020 году встрече в Минске продвинуться в вопросе обсуждения и согласования с Украиной новых участков разведения. Точнее, сложно надеяться, что украинская сторона проявит конструктивный подход", - сказала РИА Новости Никонорова.
Она отметила, что "саботаж Киевом работы по согласованию новых участков в минском формате ставит под угрозу срыва прямое поручение лидеров стран-гарантов Минских соглашений".
На встрече в "нормандском формате" 9 декабря лидеры России, Германии, Франции и Украины заявили о необходимости к концу марта согласовать три новых участка для разведения в Донбассе и отвести на них силы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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