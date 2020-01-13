В ДНР оценили шансы согласовать 16 января новые участки разведения сил

Встреча контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп по Донбассу состоится в Минске 16 января.

"Крайне сложно прогнозировать, удастся ли на первой в 2020 году встрече в Минске продвинуться в вопросе обсуждения и согласования с Украиной новых участков разведения. Точнее, сложно надеяться, что украинская сторона проявит конструктивный подход", - сказала РИА Новости Никонорова.

Она отметила, что "саботаж Киевом работы по согласованию новых участков в минском формате ставит под угрозу срыва прямое поручение лидеров стран-гарантов Минских соглашений".

На встрече в "нормандском формате" 9 декабря лидеры России, Германии, Франции и Украины заявили о необходимости к концу марта согласовать три новых участка для разведения в Донбассе и отвести на них силы.