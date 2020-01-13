В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Воронежские полицейские ликвидировали подпольный цех по производству сигарет в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, осенью злоумышленники приобрели табак, комплектующие и оборудование для производства сигарет с фильтром. Производство и хранение немаркированной продукции осуществлялось в складском помещении на территории промышленной зоны в Ленинском районе Воронежа.
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"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили 1,8 миллиона сигарет, упаковочную бумагу с логотипом известной марки, оборудование для формирования пачек и блоков", - сказала Волк.
В настоящее время в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, сообщила официальный представитель МВД.
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