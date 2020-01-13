Кадыров прокомментировал инициативу прекращение огня в Ливии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициатива о прекращении огня в Ливии является единственно верным решением в сложившейся ситуации, которое может привести к восстановлению мира и стабильности в стране.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в совместном заявлении 8 января призвали прекратить бои в Ливии с 12 января.

"Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что РФ уже несколько лет прилагает усилия по сближению противоборствующих сторон в Ливии, установлению диалога между ними и освобождению из мест лишения свободы в Ливии граждан России и дружественных стран.

"Эта работа будет продолжена с удвоенной силой. Конечно, окончательный мир в течение суток не наступит, возможны и случаи нарушения режима прекращения огня, обстрелов позиций, но движение к единству прекращению кровопролития в Ливии начато. И в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина", - добавил Кадыров.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.