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2020-01-13T08:28+0300
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Кадыров прокомментировал инициативу прекращение огня в Ливии
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РИА Новости

Кадыров прокомментировал инициативу прекращение огня в Ливии

08:28 13.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что инициатива о прекращении огня в Ливии является единственно верным решением в сложившейся ситуации, которое может привести к восстановлению мира и стабильности в стране.
Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в совместном заявлении 8 января призвали прекратить бои в Ливии с 12 января.
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"Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях. Он может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что РФ уже несколько лет прилагает усилия по сближению противоборствующих сторон в Ливии, установлению диалога между ними и освобождению из мест лишения свободы в Ливии граждан России и дружественных стран.
"Эта работа будет продолжена с удвоенной силой. Конечно, окончательный мир в течение суток не наступит, возможны и случаи нарушения режима прекращения огня, обстрелов позиций, но движение к единству прекращению кровопролития в Ливии начато. И в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина", - добавил Кадыров.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск воскресенья). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
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Халифа ХафтарВладимир ПутинРамзан КадыровЛивияРоссияВ мире
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