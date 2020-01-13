В Приморье театры, музей и вуз эвакуировали из-за "минирований"

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Два театра, музей и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в Два театра, музей и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в Приморье в понедельник эвакуировали после сообщения о "минировании", Дальневосточный федеральный университет усилил меры безопасности.

"Театр драмы им. Комиссаржевской "заминировали", уже проверили, ничего не обнаружено. И школу №131 эвакуировали, проверили. Также проверяем школу №28", - сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.

Как рассказал РИА Новости представитель ВГУЭС, сообщение о "минировании" учебного корпуса поступило утром. "Сейчас идет проверка, все эвакуированы", - сказал собеседник.

В Приморском краевом драматическом театре молодежи во Владивостоке РИА Новости сообщили, что сегодня была эвакуация, сообщение не подтвердилось, все сотрудники вернулись в здание. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева также эвакуировали, проверка еще идет, сообщили в музее.

"В ДВФУ принято решение об усилении мер безопасности на кампусе и материковых объектах, в том числе при досмотре автотранспорта и пропуска людей в здания вуза. Решение связано с общегородской ситуацией. Учебный и рабочий процессы в ДВФУ проходят в штатном режиме", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного федерального университета.

Ранее в понедельник во Владивостоке эвакуировали 10 школ. По данным мэрии города, специалисты уже проверили 13 и 14 школы Владивостока. Угрозы не подтвердились. Педагоги и дети вернулись в школы.

В понедельник утром все школы Хабаровска, а также один детский сад эвакуированы из-за сообщений о "минировании", из зданий выведены около 62 тысяч детей. Пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане ЕАО также эвакуировали.