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2020-01-13T03:19+0300
https://ria.ru/20200113/1563348697.html
Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией
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РИА Новости

Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией

03:19 13.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что пограничный договор с Россией противоречит конституции республики.
Соответствующее заявление эстонский политик сделал в интервью газете Eesti Paevaleh. По его словам, по конституции Эстонии ее граница с Россией установлена Тартуским мирным договором. Пыллуаас также раскритиковал политиков, одобряющих ратификацию пограндоговора, обвинив их в "попрании интересов" республики.
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"Спикер парламента Эстонии утверждает, что договор о границе с Россией от 2014 года "нарушает конституцию Эстонии". Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили конституцию? Ждем ответа", - написал Пушков.

Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года между Советской Россией и Эстонией последней отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.
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Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.
В 2014 году стороны подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В соглашении уточнялось, что Россия и Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.
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Претензии Эстонии к России: когда эстонцы получат то, что заслужили
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Хенн ПыллуаасАлексей ПушковЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вопрос в другом, к Пушкову, в частности: считает ли он передачу земель ЭССР в 1944 году в состав РСФСР соответствующей законодательству и процессуальным нормам СССР? Есть ли различия в передаче земель ЭССР в РСФСР и Крыма в состав УССР от РСФСР?
13 января, 05:56
pproboinet
110045
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