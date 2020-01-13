Пушков нашел неувязку в словах эстонского политика о границе с Россией

Соответствующее заявление эстонский политик сделал в интервью газете Eesti Paevaleh. По его словам, по конституции Эстонии ее граница с Россией установлена Тартуским мирным договором. Пыллуаас также раскритиковал политиков, одобряющих ратификацию пограндоговора, обвинив их в "попрании интересов" республики.

"Спикер парламента Эстонии утверждает, что договор о границе с Россией от 2014 года "нарушает конституцию Эстонии". Но как же в Таллине пошли на его подписание в феврале 2014-го и были готовы к его ратификации? Означает ли это, что прежние власти Эстонии нарушили конституцию? Ждем ответа", - написал Пушков.

Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года между Советской Россией и Эстонией последней отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.