Помпео призвал Ирак наказать виновных в атаке на военную базу "Балад"

"Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео в Twitter .

Ранее военный источник РИА Новости сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака "Балад" в провинции Салах-эд-Дин на севере страны подверглась в воскресенье обстрелу. По его словам, по меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" . Это привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них - офицеры, добавил собеседник агентства.