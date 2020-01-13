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Помпео призвал Ирак наказать виновных в атаке на военную базу "Балад"
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РИА Новости

Помпео призвал Ирак наказать виновных в атаке на военную базу "Балад"

00:54 13.01.2020 (обновлено: 04:55 13.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал правительство Ирака предпринять все возможные действия для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле военной авиабазы "Балад", где размещен американский контингент.

"Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео в Twitter.

Он добавил, что "нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами должны быть прекращены".
Ранее военный источник РИА Новости сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака "Балад" в провинции Салах-эд-Дин на севере страны подверглась в воскресенье обстрелу. По его словам, по меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" . Это привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них - офицеры, добавил собеседник агентства.
Позднее Пентагон заявил РИА Новости, что никто из американских военных не пострадал.
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Майк ПомпеоМинистерство обороны СШАИракСШАВ мире
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13 января, 02:09
TTut_en
1400002
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