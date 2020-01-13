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Египет поддержал прекращение огня в Ливии
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РИА Новости

Египет поддержал прекращение огня в Ливии

00:31 13.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Египет поддержал прекращение огня между противоборствующими сторонами в Ливии, однако призвал продолжить борьбу с экстремистами в этой стране, заявили в египетском МИД.
"Египет приветствует прекращение огня, объявленное накануне в Ливии, и поддерживает все, что способствует прекращению кровопролития", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
При этом в Каире отметили необходимость продолжить борьбу с экстремистскими группировками на ливийской территории, а также с поддержкой этих сил извне.
"Успех политического процесса будет зависеть от соблюдения договоренности о необходимости роспуска вооруженных группировок параллельно с прекращением огня", - говорится в документе.
В ночь на воскресенье Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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