Египет поддержал прекращение огня в Ливии

"Египет приветствует прекращение огня, объявленное накануне в Ливии, и поддерживает все, что способствует прекращению кровопролития", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
При этом в Каире отметили необходимость продолжить борьбу с экстремистскими группировками на ливийской территории, а также с поддержкой этих сил извне.
"Успех политического процесса будет зависеть от соблюдения договоренности о необходимости роспуска вооруженных группировок параллельно с прекращением огня", - говорится в документе.
В ночь на воскресенье Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.