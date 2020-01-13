Египет поддержал прекращение огня в Ливии

Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия. Архивное фото

Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия

КАИР, 13 янв - РИА Новости. Египет поддержал прекращение огня между противоборствующими сторонами в Ливии , однако призвал продолжить борьбу с экстремистами в этой стране, заявили в египетском МИД.

"Египет приветствует прекращение огня, объявленное накануне в Ливии, и поддерживает все, что способствует прекращению кровопролития", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом в Каире отметили необходимость продолжить борьбу с экстремистскими группировками на ливийской территории, а также с поддержкой этих сил извне.

"Успех политического процесса будет зависеть от соблюдения договоренности о необходимости роспуска вооруженных группировок параллельно с прекращением огня", - говорится в документе.

В ночь на воскресенье Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.