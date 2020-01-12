Путин и премьер Италии обменялись мнениями по ситуации в Ливии

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле", - говорится в сообщении.