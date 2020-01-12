Путин и премьер Италии обменялись мнениями по ситуации в Ливии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте обменялись мнениями о ситуации в Ливии, обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Вчера, 18:03Путин и Макрон провели телефонный разговор