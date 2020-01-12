Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности, сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.