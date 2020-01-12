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Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Ирана
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РИА Новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Ирана

18:12 12.01.2020 (обновлено: 18:38 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности, сообщила пресс-служба Кремля.
"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
11 января, 19:05
Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияИранВ мире
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