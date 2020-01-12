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Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба
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РИА Новости

Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

16:24 12.01.2020 (обновлено: 16:26 12.01.2020)
31686
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГенеральный директор российского антикризисного расчетно-товарного центра Герман Стерлигов. Архив
Генеральный директор российского антикризисного расчетно-товарного центра Герман Стерлигов. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
По его словам, в городских магазинах продают "отравленную химикатами" продукцию, при выпечке которой используют дрожжи.

"Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы", — заявил он "360".

Стерлигов добавил, что в своем хозяйстве он не планирует повышать цены на хлеб.
Уборка ржи
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Собеседник телеканала призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов. Излишки собственных продуктов он посоветовал продавать "несчастным, которые остались в городах".
"И тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее", — считает предприниматель.
Ранее ряд экспертов рассказали РИА Новости, что из-за плохого урожая в прошлом году и исторически низких запасов розничные цены на хлеб из ржаной муки могут вырасти. Так, по мнению президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, в 2020 году цены на продукцию увеличатся на 6,5-7%. При этом он заметил, что на стоимость хлеба повлияют также тарифы ЖКХ, логистика и цены на упаковку.
Хлеб
6 июня 2017, 19:00РИА Наука
Ученые выяснили, какой хлеб полезнее — белый или черный
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Герман СтерлиговОбщество
Популярные комментарии
Цены на хлеб вырастут и не важно что Россия на первом месте по урожвю в прошлом году! Всегда есть солитёр Купи-продай из-за которого цены пойдут вверх, а нам споют песню про плохой урожай
12 января, 16:50
Денис М
3110303
Такими темпами и с помощью таких как Стерлигов скоро белый хлеб будем есть по праздникам. Это же надо такое заявить, хорошо, что хлеб дорожает!!! В России хлеб должен стоить от силы 10-15 рублей за батон. Кстати в советских столовых куок хлеба стоил, если память мне не изменяет, 2 копейки.
12 января, 17:18
Д Денис Хорошев
3111004
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