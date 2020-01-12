Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предприниматель Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.

По его словам, в городских магазинах продают "отравленную химикатами" продукцию, при выпечке которой используют дрожжи.

"Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы", — заявил он "360" .

Стерлигов добавил, что в своем хозяйстве он не планирует повышать цены на хлеб.

Собеседник телеканала призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов. Излишки собственных продуктов он посоветовал продавать "несчастным, которые остались в городах".

"И тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее", — считает предприниматель.