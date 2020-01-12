Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
По его словам, в городских магазинах продают "отравленную химикатами" продукцию, при выпечке которой используют дрожжи.
"Это есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы", — заявил он "360".
Стерлигов добавил, что в своем хозяйстве он не планирует повышать цены на хлеб.
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Собеседник телеканала призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов. Излишки собственных продуктов он посоветовал продавать "несчастным, которые остались в городах".
"И тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее", — считает предприниматель.
Ранее ряд экспертов рассказали РИА Новости, что из-за плохого урожая в прошлом году и исторически низких запасов розничные цены на хлеб из ржаной муки могут вырасти. Так, по мнению президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, в 2020 году цены на продукцию увеличатся на 6,5-7%. При этом он заметил, что на стоимость хлеба повлияют также тарифы ЖКХ, логистика и цены на упаковку.
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