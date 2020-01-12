Более 90% студентов МГУ идут в магистратуру, заявил Садовничий

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 90% студентов МГУ остаются учиться в магистратуре, сказал ректор университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей.
"Студент может уйти после бакалавриата, он уже получит диплом бакалавра и может идти работать. Но более 90% остаются учиться еще два года в интегрированной магистратуре, тоже стипендию получают. То есть мы можем по праву сказать, что у нас шестилетнее образование", - заявил Садовничий.
Ректор пояснил, что на факультетах, на которых ведется обучение по программам бакалавриата, а не специалитета, руководство МГУ ввело понятие "интегрированная магистратура", где студенты продолжают обучение в магистратуре по тому направлению, которое они осваивали в бакалавриате.