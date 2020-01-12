Более 90% студентов МГУ идут в магистратуру, заявил Садовничий

"Студент может уйти после бакалавриата, он уже получит диплом бакалавра и может идти работать. Но более 90% остаются учиться еще два года в интегрированной магистратуре, тоже стипендию получают. То есть мы можем по праву сказать, что у нас шестилетнее образование", - заявил Садовничий.