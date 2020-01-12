ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР не раз обвиняла ВС Украины в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.