Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T13:58+0300
https://ria.ru/20200112/1563335849.html
ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

13:58 12.01.2020
1837
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. ВС Украины размещают тяжелое вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР не раз обвиняла ВС Украины в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
Военнослужащие в Донбассе
10 января, 22:26
В ЛНР сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП при обстреле в Донбассе
"Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал Флипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики разметили зенитную установку в Станице Луганской, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в Выскриве, а также бронетехнику в Кряковке.
5000346
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Украинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область
ВСУ разместили военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР
Повреждения жилого дома в результате обстрела Донецка
ЛНР обвинила ВСУ в сокрытии вооружения, из которого обстреляли Кировск
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия за сутки
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Теплая погода зимой
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния