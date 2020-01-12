ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. ВС Украины размещают тяжелое вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР не раз обвиняла ВС Украины в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал Флипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики разметили зенитную установку в Станице Луганской, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в Выскриве, а также бронетехнику в Кряковке.