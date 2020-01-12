Поезда на Ярославском направлении МЖД с 13 января будут ходить чаще

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый путь введут на Ярославском направлении Новый путь введут на Ярославском направлении Московской железной дороги , благодаря этому количество поездов увеличится, а интервалы движения поездов сократятся, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"13 января на участке Москва – Мытищи на Ярославском направлении Московской железной дороги введут в эксплуатацию 5 главный путь. Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых 6 – экспрессы. Общее количество поездов увеличится до 251 пары в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1,2 миллиона вырастет число пассажирских мест – в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее. Появится новое расписание – в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты.

Также сообщается, что у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, в том числе, у электропоездов из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на МЦК Ростокино.

"Ярославское направление – одно из важнейших и самое загруженное в пригородном сообщении. В 2012 году здесь курсировали 217 пар поездов в сутки со средним интервалом движения 5,5 минут. Число пассажирских мест составляло более 1 миллиона. Вместе с коллегами из РЖД, Московской области и Минтранса мы делаем всё, чтобы поезда здесь следовали чаще, в вагонах было свободнее, поездки становились комфортнее. На следующем этапе совместно с РЖД планируем ещё увеличить количество поездов", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.