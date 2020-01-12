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Новости Подмосковья
2020-01-12T13:23+0300
https://ria.ru/20200112/1563332627.html
Поезда на Ярославском направлении МЖД с 13 января будут ходить чаще
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РИА Новости

Поезда на Ярославском направлении МЖД с 13 января будут ходить чаще

11:14 12.01.2020 (обновлено: 13:23 12.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЯрославский вокзал в Москве
Ярославский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ярославский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новый путь введут на Ярославском направлении Московской железной дороги, благодаря этому количество поездов увеличится, а интервалы движения поездов сократятся, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"13 января на участке Москва – Мытищи на Ярославском направлении Московской железной дороги введут в эксплуатацию 5 главный путь. Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых 6 – экспрессы. Общее количество поездов увеличится до 251 пары в сутки", - говорится в сообщении.
Строительство МЖД
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Пятый путь на Ярославском направлении МЖД откроют в ближайшее время
Отмечается, что до 1,2 миллиона вырастет число пассажирских мест – в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее. Появится новое расписание – в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты.
Также сообщается, что у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, в том числе, у электропоездов из Александрова, Сергиева Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на МЦК Ростокино.
"Ярославское направление – одно из важнейших и самое загруженное в пригородном сообщении. В 2012 году здесь курсировали 217 пар поездов в сутки со средним интервалом движения 5,5 минут. Число пассажирских мест составляло более 1 миллиона. Вместе с коллегами из РЖД, Московской области и Минтранса мы делаем всё, чтобы поезда здесь следовали чаще, в вагонах было свободнее, поездки становились комфортнее. На следующем этапе совместно с РЖД планируем ещё увеличить количество поездов", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Также отмечается, что ввод в эксплуатацию новых главных путей на Ярославском направлении – это часть подготовки железнодорожной инфраструктуры для запуска движения по МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий". Запуск МЦД-5 улучшит транспортное обслуживание для 2,4 миллиона жителей Москвы и Московской области (города Пушкино, Мытищи, Королев, Видное, Домодедово).
Марат Хуснуллин
31 октября 2019, 12:53
МЦД-5 свяжет Павелецкое и Ярославское направления железной дороги
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Новости ПодмосковьяМосковское центральное кольцо (МЦК)Московская железная дорогаМаксим ЛиксутовРЖДМоскваМосковская областьОбщество
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