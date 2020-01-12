Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии

Ранее в ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 00.00 по местному времени (01.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

"Миссия ООН по поддержке Ливии приветствует объявление сторонами (конфликта – ред.) в Ливии о прекращении огня и боевых действий. Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог", - говорится в заявлении миссии в Twitter.

UNSMIL также отметила, что готова оказать поддержку ливийцам и использовать все свои возможности для помощи в поиске "окончательного и мирного решения ливийского кризиса".

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Фаез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.