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Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
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РИА Новости

Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

09:31 12.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, отметив их ответственное отношение к своим обязанностям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства. От профессионализма её сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам", - говорится в телеграмме.
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Глава государства выразил признательность ветеранам прокурорского корпуса, которые за годы серьёзной, востребованной работы неизменно демонстрировали компетентность и "берегли честь мундира, достойно служили Отечеству".
"Убеждён, приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу и впредь будут помогать вам в решении важных задач, стоящих перед органами прокуратуры России" - добавил Путин.
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