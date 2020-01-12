Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

"Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твёрдо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства. От профессионализма её сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам", - говорится в телеграмме.