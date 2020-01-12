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В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов
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РИА Новости

В Якутии восстановили электроснабжение пяти улусов

08:57 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения пяти улусов в Якутии, оставшихся без света из-за отключения 120-километровой высоковольтной линии, завершены, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей региона.
"В 10.40 восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС выведены в резерв", - говорится в сообщении.
Электроподстанция
4 января, 11:31
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Как отметили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, в результате аварии без электроснабжения остались свыше 64 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что по данным центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике, 12 января, в 07.15 часов утра по якутскому времени в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ "Майя-Чурапча" на подстанции "Майя". Без основного электроснабжения остались пять заречных улусов - Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы.
На особом контроле региональных властей находился запуск котельных. Энергетики экстренно запустили резервные станции. Теплоснабжение в населенных пунктах не было нарушено.
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Министерство энергетики РФМЧС РФРоссияЯкутияПроисшествия
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