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Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин
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РИА Новости

Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин

18:55 11.01.2020 (обновлено: 19:48 11.01.2020)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия сможет построить газопровод "Северный поток — 2" без привлечения иностранных партнеров, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", — заявил Путин, говоря о перспективах завершения проекта.
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Он подчеркнул, что Москва высоко ценит ответственную позицию Берлина по поддержке строительства. В активе России и Германии уже есть целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики, напомнил глава государства.
Меркель, в свою очередь, отметила, что строительство трубопровода необходимо довести до конца. Канцлер подчеркнула, что Германия и другие европейские страны только выигрывают от "Северного потока — 2".
"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров и добавила, что его необходимо реализовать, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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"Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным. <...> Cчитаю, что после дискуссии о том, что "Северный поток — 2" все-таки можно завершить, несмотря на эти санкции, российский президент назвал сроки, есть некоторое затягивание, но его действительно можно завершить. Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции и поэтому поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект", — заявила Меркель.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопровода "Северный поток — 2".
США потребовали от компаний, ведущих прокладку труб, прекратить работу над проектом. Швейцарская Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Трубопровод также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока — 2".
Проект также активно критикуют американские власти, планирующие нарастить поставки собственного сжиженного газа в европейские страны. Более того, Минфин США в конце декабря сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку газопроводов, немедленно прекратить строительство.
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Россия достроит "Северный поток — 2" самостоятельно, заявил эксперт
37935491067
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Северный потокАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
сотворим больше нищебродов в России-пустим нацдостояние по трубам
11 января, 19:29
ODOR SCROTUM
1502113787
Вот без этого нацдостояния, которое уходит на Армию и т.д вы действительно были бы уже нищебродом,не имели бы смартфона и не писали бы коментарии,возможно бегали где нибудь в пустыне Африки или Аравии
11 января, 19:48
nikolai1982sasha
69020112
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