Россия сможет сама достроить "Северный поток — 2", заявил Путин

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия сможет построить газопровод "Северный поток — 2" без привлечения иностранных партнеров, заявил президент Ангелой Меркель . Россия сможет построить газопровод "Северный поток — 2" без привлечения иностранных партнеров, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии

"Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", — заявил Путин, говоря о перспективах завершения проекта.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит ответственную позицию Берлина по поддержке строительства. В активе России и Германии уже есть целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики, напомнил глава государства.

Меркель, в свою очередь, отметила, что строительство трубопровода необходимо довести до конца. Канцлер подчеркнула, что Германия и другие европейские страны только выигрывают от "Северного потока — 2".

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров и добавила, что его необходимо реализовать, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

"Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным. <...> Cчитаю, что после дискуссии о том, что "Северный поток — 2" все-таки можно завершить, несмотря на эти санкции, российский президент назвал сроки, есть некоторое затягивание, но его действительно можно завершить. Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции и поэтому поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект", — заявила Меркель.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает ограничительные меры против газопровода "Северный поток — 2".

США потребовали от компаний, ведущих прокладку труб, прекратить работу над проектом. Швейцарская Allseas практически немедленно заявила о приостановке работы по строительству "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии . Трубопровод также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии

Против строительства выступала Украина, которая опасалась потерять транзит российского голубого топлива через свою территорию после реализации "Северного потока — 2".