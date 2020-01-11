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В Варшаве проходит марш против судебной реформы
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РИА Новости

В Варшаве проходит марш против судебной реформы

17:20 11.01.2020 (обновлено: 17:37 11.01.2020)
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© REUTERS / Kacper PempelПротест против судебной реформы в Варшаве, Польша. 11 января 2020
Протест против судебной реформы в Варшаве, Польша. 11 января 2020
© REUTERS / Kacper Pempel
ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Марш против судебной реформы Польши проходит в столице страны в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Марш, в котором принимают участие несколько тысяч человек, возглавляют представители судебного корпуса Польши, в том числе судьи Верховного суда. Они одеты в судейские мантии. Сам протест организаторы - Ассоциация польских судей "IUSTITIA" - назвали "Марш тысячи мантий". Протестующие собрались у здания Верховного суда и намерены пройти к зданию сейма – нижней палаты парламента.
Марш проходит под лозунгом "Право на независимость, право на Европу". Полиция сопровождает манифестацию, но не вмешивается в действия протестующих.
Поддержать своих польских коллег прибыли представители международных организаций судей, судьи из Нидерландов, Франции.
Варшава
3 января, 12:06
Варшава увидела "руку Кремля" в споре Польши с ЕС о судебной реформе
Возле здания Верховного суда проходит контрманифестация. Несколько десятков сторонников судебной реформы собрались у входа в здание и освистывают выходящих оттуда судей.
В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. Недавно парламентарии от PiS внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.
Недавно нижней палатой парламента были приняты поправки в законы, касающиеся работы судов, Верховного суда и статуса судей.
В декабре минувшего года Верховный суд Польши распространил заявление, в котором говорится о том, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза.
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16 ноября 2019, 18:28
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.
После установления судом ЕС нарушений государство должно в кратчайшие сроки выполнить решение. В тех случаях, когда ЕК считает, что страна не выполнила решение, она может подать новый иск с просьбой о введении денежных санкций.
ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде. В ЕС считают, что новый дисциплинарный режим для судей в Польше подрывает независимость польских судей.
Балтийское море
2 марта 2019, 03:56
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Право и справедливостьЕвросоюзПольшаВаршаваВ мире
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