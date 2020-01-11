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В Москве мужчина упал на пути на станции метро "Октябрьская"
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РИА Новости

В Москве мужчина упал на пути на станции метро "Октябрьская"

16:37 11.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПассажиры на открывшейся станции московского метрополитена "Котельники"
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мужчина упал на железнодорожные пути на станции метро "Октябрьская" в Москве по собственной неосторожности, он выжил, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 15.30 на станции метро "Октябрьская" с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности",- говорится в сообщении.
В пресс-службе также пояснили, что в отсутствие электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли подняться пассажиру. Полицейскими незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.
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