В Москве мужчина упал на пути на станции метро "Октябрьская"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мужчина упал на железнодорожные пути на станции метро "Октябрьская" в Москве по собственной неосторожности, он выжил, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
"Около 15.30 на станции метро "Октябрьская" с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности",- говорится в сообщении.
В пресс-службе также пояснили, что в отсутствие электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли подняться пассажиру. Полицейскими незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.