В Москве мужчина упал на пути на станции метро "Октябрьская"

"Около 15.30 на станции метро "Октябрьская" с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности",- говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что в отсутствие электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли подняться пассажиру. Полицейскими незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.