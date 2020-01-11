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Завершилась аккредитация на послание Путина Федеральному Собранию
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РИА Новости

Завершилась аккредитация на послание Путина Федеральному Собранию

16:37 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГерб РФ на трибуне
Герб РФ на трибуне
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прием заявок от журналистов на участие в освещении ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию завершен, сообщает пресс-служба Кремля.
"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России завершил прием заявок от представителей СМИ на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, которое состоится 15 января", - говорится в сообщении.
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Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Уточняется, что список аккредитованных журналистов и информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ будут опубликованы 13 января на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).
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Послание Президента России Федеральному СобраниюФедеральное собрание РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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