Поклонская призвала Иран заплатить семьям погибших пассажиров Boeing

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины за сбитый Boeing, Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.

"Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: "Почему это случилось?... Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что ответственность также ложится на США, ведь это они, по словам Поклонской, развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Касема Сулеймани, отметив, что желание "влиять на весь мир и менять режимы" обходится в тысячи загубленных невинных жизней.

"При этом возмущает халатная расслабленность авиакомпаний, ведь они должны были отменить рейсы! Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолёта из аэропорта?! Те, кто разрешил полёт, тоже должны быть наказаны", - написала она.

Поклонская уточнила, что пока не будут приняты адекватные меры, существует риск подобных ошибок. "И грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей", - заключила Поклонская.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.