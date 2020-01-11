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Поклонская призвала Иран заплатить семьям погибших пассажиров Boeing
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РИА Новости

Поклонская призвала Иран заплатить семьям погибших пассажиров Boeing

16:22 11.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины за сбитый Boeing, Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
"Роковая ошибка в работе ПВО не снимает с Ирана вины. Те, кто отдавал приказ и запускал ракеты, должны быть наказаны. И хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: "Почему это случилось?... Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших и принести официальные извинения", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.
Депутат подчеркнула, что ответственность также ложится на США, ведь это они, по словам Поклонской, развязали конфликт на Ближнем Востоке, убив генерала Касема Сулеймани, отметив, что желание "влиять на весь мир и менять режимы" обходится в тысячи загубленных невинных жизней.
"При этом возмущает халатная расслабленность авиакомпаний, ведь они должны были отменить рейсы! Если вы видите, что идут ракетные удары, почему рискуете людьми и разрешаете вылет самолёта из аэропорта?! Те, кто разрешил полёт, тоже должны быть наказаны", - написала она.
Поклонская уточнила, что пока не будут приняты адекватные меры, существует риск подобных ошибок. "И грош цена всем громким заявлениям о международной безопасности и приоритете общечеловеческих ценностей", - заключила Поклонская.
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Вчера, 15:50
Офис президента Украины опубликовал фото фрагментов сбитого Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Наталья ПоклонскаяИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это та куда суёт свой нос.......
11 января, 16:25
Арсений Понфиленко
2000001
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