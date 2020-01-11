Франция поможет в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране Boeing

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский и Макрон отметили быстрое установление истины авиакатастрофы в Иране, заявили в пресс-службе.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Макрон пообещал "способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении". "Он (Макрон – ред.) сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации)", - говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.