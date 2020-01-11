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Франция поможет в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране Boeing
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РИА Новости

Франция поможет в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране Boeing

16:10 11.01.2020
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© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский и Макрон отметили быстрое установление истины авиакатастрофы в Иране, заявили в пресс-службе.
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"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Макрон пообещал "способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении". "Он (Макрон – ред.) сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации)", - говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиЭммануэль МакронМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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