В фонде имени Багапша заявили, что полномочия Хаджимбы закончились

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Председатель Фонда второго президента Председатель Фонда второго президента Абхазии имени Сергея Багапша Михаил Логуа заявил РИА Новости, что полномочия президента Рауля Хаджимбы закончились и он "не будет их исполнять".

"Главе правительства Валерию Бганба на переговорах было сказано, что Рауль Хаджимба не может довести до народа, что его полномочия сложены. Мы попросили его донести до Хаджимба, что исполнять обязанности президента на этот срок он не будет. Это наше однозначное решение", - сказал он, добавив, что Бганба пообещал передать требование оппозиции Хаджимбе.

"При этом в прессе появилась совсем другая информация", - уточнил он.

В субботу, после встречи с оппозицией, премьер Абхазии заявил, что президент Хаджимба не уйдёт в отставку. По его словам, глава государства находится в резиденции и продолжает работать.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в парламенте за закрытыми дверями провел встречу с оппозицией. Помимо Бганбы в ней участвовали лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, председатель фонда имени Багапша Михаил Логуа и депутат парламента Дмитрий Дбар. После встречи Бжания заявил, что переговоры с главой правительства Абхазии прошли в атмосфере взаимопонимания.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.