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В фонде имени Багапша заявили, что полномочия Хаджимбы закончились
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РИА Новости

В фонде имени Багапша заявили, что полномочия Хаджимбы закончились

16:02 11.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Председатель Фонда второго президента Абхазии имени Сергея Багапша Михаил Логуа заявил РИА Новости, что полномочия президента Рауля Хаджимбы закончились и он "не будет их исполнять".
"Главе правительства Валерию Бганба на переговорах было сказано, что Рауль Хаджимба не может довести до народа, что его полномочия сложены. Мы попросили его донести до Хаджимба, что исполнять обязанности президента на этот срок он не будет. Это наше однозначное решение", - сказал он, добавив, что Бганба пообещал передать требование оппозиции Хаджимбе.
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"При этом в прессе появилась совсем другая информация", - уточнил он.
В субботу, после встречи с оппозицией, премьер Абхазии заявил, что президент Хаджимба не уйдёт в отставку. По его словам, глава государства находится в резиденции и продолжает работать.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в парламенте за закрытыми дверями провел встречу с оппозицией. Помимо Бганбы в ней участвовали лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба, председатель фонда имени Багапша Михаил Логуа и депутат парламента Дмитрий Дбар. После встречи Бжания заявил, что переговоры с главой правительства Абхазии прошли в атмосфере взаимопонимания.
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Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
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Акции протеста в СухумеАслан БжанияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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