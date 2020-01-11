США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США в данный момент рассматривают Россию как конкурента, а не врага или угрозу, заявил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).
Хейл дал интервью болгарскому радио после того, как в Стамбуле 8 января состоялась церемония запуска газопровода "Турецкий поток", против которого выступает Вашингтон.
"Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом. Президент (США Дональд) Трамп неоднократно давал понять, что мы выступаем за добрые отношения с Россией и держим открытыми двери к диалогу", - ответил замгоссекретаря на вопрос, видят ли США в России врага или угрозу.
Дипломат отметил, что США и РФ поддерживают каналы связи по целому ряду вопросов: Украина, Сирия, Северная Корея, контроль над вооружениями, Ближний Восток, двусторонние отношения. По словам Хейла, он лично вел продолжительные переговоры со своими российскими коллегами.
Замгоссекретаря также еще раз подтвердил, что США выступают против "Турецкого потока", поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние России в Европе.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.