США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

Хейл дал интервью болгарскому радио после того, как в Стамбуле 8 января состоялась церемония запуска газопровода "Турецкий поток", против которого выступает Вашингтон.

"Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом. Президент (США Дональд) Трамп неоднократно давал понять, что мы выступаем за добрые отношения с Россией и держим открытыми двери к диалогу", - ответил замгоссекретаря на вопрос, видят ли США в России врага или угрозу.

Дипломат отметил, что США и РФ поддерживают каналы связи по целому ряду вопросов: Украина, Сирия, Северная Корея, контроль над вооружениями, Ближний Восток, двусторонние отношения. По словам Хейла, он лично вел продолжительные переговоры со своими российскими коллегами.

Замгоссекретаря также еще раз подтвердил, что США выступают против "Турецкого потока", поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние России в Европе.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.