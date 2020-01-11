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2020-01-11T15:25+0300
https://ria.ru/20200111/1563287557.html
США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл
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РИА Новости

США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

15:25 11.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США в данный момент рассматривают Россию как конкурента, а не врага или угрозу, заявил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).
Хейл дал интервью болгарскому радио после того, как в Стамбуле 8 января состоялась церемония запуска газопровода "Турецкий поток", против которого выступает Вашингтон.
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"Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом. Президент (США Дональд) Трамп неоднократно давал понять, что мы выступаем за добрые отношения с Россией и держим открытыми двери к диалогу", - ответил замгоссекретаря на вопрос, видят ли США в России врага или угрозу.
Дипломат отметил, что США и РФ поддерживают каналы связи по целому ряду вопросов: Украина, Сирия, Северная Корея, контроль над вооружениями, Ближний Восток, двусторонние отношения. По словам Хейла, он лично вел продолжительные переговоры со своими российскими коллегами.
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Замгоссекретаря также еще раз подтвердил, что США выступают против "Турецкого потока", поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние России в Европе.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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