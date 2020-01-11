ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске

"В преддверие встречи контактной группы в Минске, по указанию командующего операцией Объединенных сил (ООС) генерала Кравченко (командующий объединёнными силами Владимир Кравченко - ред), в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с 10 января работают представители украинских СМИ "1+1", "5 канал" и других", - сказал Филипоненко.