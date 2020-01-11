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ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске
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РИА Новости

ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске

14:54 11.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков накануне заседания контактной группы в Минске, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В преддверие встречи контактной группы в Минске, по указанию командующего операцией Объединенных сил (ООС) генерала Кравченко (командующий объединёнными силами Владимир Кравченко - ред), в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с 10 января работают представители украинских СМИ "1+1", "5 канал" и других", - сказал Филипоненко.

"В данный момент корреспондентские группы находятся в зоне ответственности 59-й бригады (ВС Украины - ред.). Командиру бригады поставлена задача спровоцировать ответный огонь со стороны Народной милиции для подготовки постановочного материала и последующего его представления украинской стороной на заседании контактной группы", - дополнил офицер пресс-службы.

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По данным Народной милиции ЛНР, основной задачей СМИ является подготовка сюжетов, обвиняющих подразделения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.
Ближайшее заседание контактной группы запланировано на 16 января.
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