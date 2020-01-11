Коротченко ответил на слова украинского эксперта о Черноморском флоте

По его словам, попытки украинских политиков принизить роль Черноморского флота выглядят низкопробной пропагандой. "Особенно на фоне того, что сами украинские ВМС пребывают в неудовлетворительном состоянии, что признается и украинским военным командованием", — добавил Коротченко.