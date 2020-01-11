Коротченко ответил на слова украинского эксперта о Черноморском флоте

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал в беседе с РИА Новости слова председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", члена Атлантического совета Юрия Романюка о "крайне плачевном" состоянии российского Черноморского флота.
По его словам, попытки украинских политиков принизить роль Черноморского флота выглядят низкопробной пропагандой. "Особенно на фоне того, что сами украинские ВМС пребывают в неудовлетворительном состоянии, что признается и украинским военным командованием", — добавил Коротченко.
Он отметил, что в последние годы боевые возможности Черноморского флота значительно возросли.
"Там новые боевые корабли, подводные лодки и системы ПВО, которые прикрывают Крым и главную базу Севастополь. Это серьезная в военном отношении сила", — считает эксперт.