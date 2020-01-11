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2020-01-11T14:29+0300
https://ria.ru/20200111/1563286147.html
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
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РИА Новости

Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

14:29 11.01.2020
10946
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing в Иране. Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.
Украинский Boeing потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из тегеранского аэропорта. В результате катастрофы погибли 176 человек.
В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что самолет был сбит в результате ошибки оператора системы ПВО, у которого пропала связь с командованием. КСИР взял на себя полную ответственность за крушение лайнера, отметив, что примет любое решение в отношении виновных.
В Генштабе отметили, что ошибка произошла в условиях повышенной боевой готовности на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и готовились к возможному ответному удару.
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