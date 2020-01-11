Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского В Сети появилось видео предполагаемого запуска ракеты в сторону украинского Boeing Иране . Запись опубликована в Twitter Iran News Wire.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.

Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU — Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020

Украинский Boeing потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из тегеранского аэропорта. В результате катастрофы погибли 176 человек.

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что самолет был сбит в результате ошибки оператора системы ПВО, у которого пропала связь с командованием. КСИР взял на себя полную ответственность за крушение лайнера, отметив, что примет любое решение в отношении виновных.