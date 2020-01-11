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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T14:25+0300
https://ria.ru/20200111/1563286066.html
Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/11/1562781197_0:246:2365:1576_1036x0_80_0_0_9fa6839c871943fab5950f763a91e275.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

14:25 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБойцы сирийских правительственных войск
Бойцы сирийских правительственных войск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Бойцы сирийских правительственных войск. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 11, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – четыре, Латакия – два", - говорится в бюллетене.
Сирия
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В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Кебеллике провинции Алеппо, где выдал 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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