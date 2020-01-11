Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 11, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – четыре, Латакия – два", - говорится в бюллетене.

В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Кебеллике провинции Алеппо, где выдал 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.