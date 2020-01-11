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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T13:58+0300
https://ria.ru/20200111/1563285519.html
В Сирию за сутки вернулись более 1100 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1100 беженцев из Иордании и Ливана

13:58 11.01.2020
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 240 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 880 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 131 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 245 человек (женщин – 73, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 886 человек (женщин – 266, детей – 452)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись шесть беженцев.
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Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предмета в Дамаске и Земрине (провинция Дераа).
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Война в СириибеженцыСирияИорданияЛиванВ мире
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