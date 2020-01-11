Украина получала доступ к данным с момента авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинские эксперты с момента Украинские эксперты с момента крушения Boeing под Тегераном получали всю необходимую информацию и доступ к данным, сообщил в субботу офис президента Украины.

"Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Отмечается, что "на основании собранной информации, благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки". "Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.