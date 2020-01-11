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2020-01-11T13:54+0300
https://ria.ru/20200111/1563285312.html
Украина получала доступ к данным с момента авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Украина получала доступ к данным с момента авиакатастрофы в Иране

13:43 11.01.2020 (обновлено: 13:54 11.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинские эксперты с момента крушения Boeing под Тегераном получали всю необходимую информацию и доступ к данным, сообщил в субботу офис президента Украины.
"Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
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Отмечается, что "на основании собранной информации, благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки". "Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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