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Коммунальные службы Москвы продолжают уборку города от снега
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РИА Новости

Коммунальные службы Москвы продолжают уборку города от снега

13:26 11.01.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины
Снегоуборочные машины
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Снегоуборочные машины. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают уборку города от снега, задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на пять сантиметров.
"Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова.
Отмечается, что в скользких местах выполнялись работы по выборочной противогололедной обработке.
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