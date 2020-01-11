Коммунальные службы Москвы продолжают уборку города от снега

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские коммунальные службы продолжают уборку города от снега, задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снег в Москве будет идти примерно до 6-7 часов вечера, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на пять сантиметров.

"Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова.