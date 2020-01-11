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В ДТП с туристическим микроавтобусом в Таиланде погибли пять человек
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РИА Новости

В ДТП с туристическим микроавтобусом в Таиланде погибли пять человек

12:17 11.01.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Пять человек погибли, еще восемь ранены в столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком на севере Таиланда, сообщает в субботу интернет-версия тайскоязычной газеты "Дейли Ньюз".
Микроавтобус с туристами, гражданами Таиланда, направлявшимися из южных провинций страны на экскурсию в национальный парк, на высокой скорости врезался в грузовик, за некоторое время до этого остановившийся из-за поломки на скоростной полосе движения.
Четыре человека из 11 погибли на месте, еще один пассажир микроавтобуса скончался в больнице через час после аварии. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель грузовика, в который врезался микроавтобус, и водитель другого грузовика, который оказывал помощь на дороге.
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Как выяснило следствие, на трассе не был выставлен какой-либо знак, который мог бы предупредить автомобилистов о находящемся в скоростной полосе неисправном грузовом автомобиле. Кроме того, выяснилось, что микроавтобус совершил столкновение, не снизив скорость.
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