В ДТП с туристическим микроавтобусом в Таиланде погибли пять человек

БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Пять человек погибли, еще восемь ранены в столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком на севере Пять человек погибли, еще восемь ранены в столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком на севере Таиланда , сообщает в субботу интернет-версия тайскоязычной газеты "Дейли Ньюз".

Микроавтобус с туристами, гражданами Таиланда, направлявшимися из южных провинций страны на экскурсию в национальный парк, на высокой скорости врезался в грузовик, за некоторое время до этого остановившийся из-за поломки на скоростной полосе движения.

Четыре человека из 11 погибли на месте, еще один пассажир микроавтобуса скончался в больнице через час после аварии. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель грузовика, в который врезался микроавтобус, и водитель другого грузовика, который оказывал помощь на дороге.