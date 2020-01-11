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2020-01-11T13:54+0300
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Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте
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РИА Новости

Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте

12:01 11.01.2020 (обновлено: 13:54 11.01.2020)
64558
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал пустозвонством слова украинского слова Юрия Романюка о том, что у России "нет надводного флота".
По словам адмирала, такое заявление может сделать только человек, который не владеет обстановкой.

"Черноморский флот обеспечивается новейшими кораблями, подводными лодками, восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, Попов предложил Романюку обратить внимание на вооружение своей страны.
Ранее председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции и Румынии. При этом он утверждает, что атомные подводные лодки якобы "единственное", что есть у России.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя
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Северный флот ВМФ РоссииВячеслав ПоповЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
Такие эксперты находятся на полном обеспечении Кремля и время от времени их высказывания с радостью выбрасываются Российскими официальными СМИ в медиапространсиво.
11 января, 13:50
ccomissarkattani
3310051
Не надо обратить внимание на таких украинских "экспертах" - просто их игнорируйте...
11 января, 12:32
Бер Линец
5101001
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