Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал пустозвонством слова украинского слова Юрия Романюка о том, что у России "нет надводного флота".
По словам адмирала, такое заявление может сделать только человек, который не владеет обстановкой.
"Черноморский флот обеспечивается новейшими кораблями, подводными лодками, восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре", — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".
Кроме того, Попов предложил Романюку обратить внимание на вооружение своей страны.
Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.
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