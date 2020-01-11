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В Госдуме оценили заявление Трампа о торговых отношениях с Россией
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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление Трампа о торговых отношениях с Россией

11:59 11.01.2020 (обновлено: 15:50 11.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
По словам Морозова, у России есть перспективы развития "любых связей с США", в том числе торгово-экономических, при отсутствии политических разногласий.
"Я надеюсь, что со временем мы сведем эти разногласия на нет", — сказал парламентарий в комментарии RT.
Морозов добавил, что Россия — крупнейший поставщик ресурсов на международный рынок, так что со стороны потомственного бизнесмена Трампа было бы нелогично отгораживаться от Москвы из-за вопросов политики.
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Антон МорозовДональд ТрампГосдума РФРоссияСШАВ мире
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