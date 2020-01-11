В Самаре эвакуировали людей после пожара в частном доме

САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Частный жилой дом с надворными постройками сгорели в субботу в Частный жилой дом с надворными постройками сгорели в субботу в Самаре , при разборе конструкций были обнаружены 11 газовых баллонов, из-за чего из соседних домов проводилась эвакуация 23 человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме на Плотничном переулке поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 7.34 (6.34 мск). По данным пресс-службы, горел дом по всей площади и надворные постройки, в связи с чем пожару был присвоен второй, повышенный, ранг.

"В 8.39 (7.39 мск) пожар на площади 250 квадратных метров локализован. Погибших и пострадавших нет... На месте пожара было обнаружено 11 баллонов, два из которых кислородных и девять пропановых. В целях безопасности пожарными были эвакуированы 23 жителя соседних домов, семь из которых дети", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что найденные газовые баллоны представляли опасность.