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В Самаре эвакуировали людей после пожара в частном доме
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РИА Новости

В Самаре эвакуировали людей после пожара в частном доме

11:53 11.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Самара
Города России. Самара
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Частный жилой дом с надворными постройками сгорели в субботу в Самаре, при разборе конструкций были обнаружены 11 газовых баллонов, из-за чего из соседних домов проводилась эвакуация 23 человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме на Плотничном переулке поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 7.34 (6.34 мск). По данным пресс-службы, горел дом по всей площади и надворные постройки, в связи с чем пожару был присвоен второй, повышенный, ранг.
"В 8.39 (7.39 мск) пожар на площади 250 квадратных метров локализован. Погибших и пострадавших нет... На месте пожара было обнаружено 11 баллонов, два из которых кислородных и девять пропановых. В целях безопасности пожарными были эвакуированы 23 жителя соседних домов, семь из которых дети", - рассказали в пресс-службе.
Пожар
3 января, 22:35
В Самарской области загорелось общежитие
В пресс-службе пояснили, что найденные газовые баллоны представляли опасность.
По данным главка, в 9.15 (8.15 мск) открытое горение было ликвидировано, а в 9.46 (8.46 мск) пожар полностью потушен. "Эвакуированные жители вернулись в свои дома", - добавили в главке.
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МЧС РФСамараПроисшествия
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