Узбекистан вернет из Швейцарии предметы искусства по делу Каримовой

ТАШКЕНТ, 11 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Генеральная прокуратура Узбекистана намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой , сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В августе 2019-го Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре прошлого года ведомство сообщило, что следствие по одному из них завершено. В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 174 миллионов долларов.

Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета, а 8 января Ташкентский городской суд по уголовным делам начал закрытые судебные слушания по новому уголовному делу.

"Совместно с Федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой Г. в городе Женева", — говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, ранее в Узбекистане в домах и квартирах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 единиц предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями, на сумму более 12,7 миллиарда сумов (около 13 миллионов долларов). Все они приговором суда были обращены в доход государства и переданы в различные музеи страны.