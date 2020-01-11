Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-11T17:03+0300
https://ria.ru/20200111/1563282318.html
Узбекистан вернет из Швейцарии предметы искусства по делу Каримовой
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/74/1499317431_0:5:1037:588_1036x0_80_0_0_a3acd45c764230e0fac93574d8e3c0a9.jpg
РИА Новости

Узбекистан вернет из Швейцарии предметы искусства по делу Каримовой

11:15 11.01.2020 (обновлено: 17:03 11.01.2020)
17117
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Гульнара Каримова. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 11 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В августе 2019-го Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре прошлого года ведомство сообщило, что следствие по одному из них завершено. В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 174 миллионов долларов.
Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета, а 8 января Ташкентский городской суд по уголовным делам начал закрытые судебные слушания по новому уголовному делу.
Гульнара Каримова
6 января, 14:26
В Узбекистане завершили расследование еще одного дела против Каримовой
"Совместно с Федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой Г. в городе Женева", — говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.
По данным ведомства, ранее в Узбекистане в домах и квартирах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 единиц предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями, на сумму более 12,7 миллиарда сумов (около 13 миллионов долларов). Все они приговором суда были обращены в доход государства и переданы в различные музеи страны.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с Министерством юстиции проводит работу с рядом зарубежных стран (в частности, с США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией) по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.
Гульнара Каримова
4 июля 2019, 07:30
Юрист: Швейцария приостановила возврат Узбекистану денег по делу Каримовой
631056113
Обсудить 2
КультураГульнара КаримоваУзбекистанШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Кадыров соболезнует народу Омана в связи с кончиной султана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Кадры сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море
Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
Автомобили скорой помощи
В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Александр Турчинов
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта объявил траур в связи с кончиной султана Омана
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния