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Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог
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РИА Новости

Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог

11:08 11.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москву должна беспокоить не смена власти в Абхазии, а ее "майданизация" и привыкание к переворотам, считает российский политолог Алексей Чеснаков.
"В нынешнем гражданском противостоянии в Абхазии Россия не имеет каких-то персональных предпочтений. И власть, и лидеры оппозиции настроены пророссийски. Кто бы ни победил, ориентация на Москву сохранится", - написал Чеснаков в своем Telegram.
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По его оценке, Кремль "должно беспокоить другое". "В Абхазии возникает привычка к переворотам. Власть, несколько лет назад начинавшая с захвата администрации, сегодня сама оказалась в осаде. Если сейчас оппозиция добьется своего, то и ее в будущем может ждать та же судьба... Бунт институализируется... Россию должна напрягать майданизация ее союзника", - написал эксперт.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
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