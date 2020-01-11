Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москву должна беспокоить не смена власти в Москву должна беспокоить не смена власти в Абхазии , а ее "майданизация" и привыкание к переворотам, считает российский политолог Алексей Чеснаков

"В нынешнем гражданском противостоянии в Абхазии Россия не имеет каких-то персональных предпочтений. И власть, и лидеры оппозиции настроены пророссийски. Кто бы ни победил, ориентация на Москву сохранится", - написал Чеснаков в своем Telegram.

По его оценке, Кремль "должно беспокоить другое". "В Абхазии возникает привычка к переворотам. Власть, несколько лет назад начинавшая с захвата администрации, сегодня сама оказалась в осаде. Если сейчас оппозиция добьется своего, то и ее в будущем может ждать та же судьба... Бунт институализируется... Россию должна напрягать майданизация ее союзника", - написал эксперт.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.