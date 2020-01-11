Южная Корея вызвала посла Ирана, чтобы заявить протест

СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. МИД МИД Южной Кореи вызвал посла Ирана Сеуле , чтобы выразить протест в связи с его намеками об ухудшении отношений двух стран, если Южная Корея направит войска в Ормузский пролив , передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.

Газета "Чунан Ильбо" сообщила в пятницу, что посол Ирана в Южной Корее Саид Бадамчи Шабестари в интервью газете заявил о возможности разрыва отношений Тегерана с Сеулом, если Южная Корея направит войска в Ормузский пролив, и что Иран "не будет бездействовать".

По данным источника агентства, в тот же день МИД РК вызвало посла, чтобы узнать, действительно ли он произнес соответствующие высказывания. Посол сообщил МИД, что он прямо не упоминал о возможном разрыве двусторонних связей, хотя и заявил, что участие Сеула в возглавляемой США кампании по обеспечению безопасности на море в проливе может оказать влияние на отношения между Сеулом и Тегераном.

"Мы вызвали посла, поскольку чувствовали необходимость высказать наши опасения по этому поводу, если бы посол, который находится в Корее для поддержания дружественных двусторонних связей, действительно прямо говорил о разрыве связей… Мы достаточно выслушали его объяснения", - сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.

Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.