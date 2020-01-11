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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-11T11:03+0300
https://ria.ru/20200111/1563282110.html
Южная Корея вызвала посла Ирана, чтобы заявить протест
https://cdn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1036x0_80_0_0_5c18ea4324ea87bfb3066ffed1a005a2.jpg
РИА Новости

Южная Корея вызвала посла Ирана, чтобы заявить протест

11:03 11.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи вызвал посла Ирана в Сеуле, чтобы выразить протест в связи с его намеками об ухудшении отношений двух стран, если Южная Корея направит войска в Ормузский пролив, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
Газета "Чунан Ильбо" сообщила в пятницу, что посол Ирана в Южной Корее Саид Бадамчи Шабестари в интервью газете заявил о возможности разрыва отношений Тегерана с Сеулом, если Южная Корея направит войска в Ормузский пролив, и что Иран "не будет бездействовать".
По данным источника агентства, в тот же день МИД РК вызвало посла, чтобы узнать, действительно ли он произнес соответствующие высказывания. Посол сообщил МИД, что он прямо не упоминал о возможном разрыве двусторонних связей, хотя и заявил, что участие Сеула в возглавляемой США кампании по обеспечению безопасности на море в проливе может оказать влияние на отношения между Сеулом и Тегераном.

"Мы вызвали посла, поскольку чувствовали необходимость высказать наши опасения по этому поводу, если бы посол, который находится в Корее для поддержания дружественных двусторонних связей, действительно прямо говорил о разрыве связей… Мы достаточно выслушали его объяснения", - сказал источник агентства.

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Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.
Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает "все возможные варианты", но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.
В начале января Вашингтон провел в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.
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Конфликт США и ИранаЮжная КореяИранВ мире
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