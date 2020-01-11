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В Москве в субботу ожидаются снег и температура около нуля
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РИА Новости

В Москве в субботу ожидаются снег и температура около нуля

09:23 11.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице - около нуля градусов, что на 8-9 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, временами будет идти снег преимущественно небольшой, лишь на юго-западе и юге области осадки будут более интенсивными. В Москве около нуля, по области - минус два - плюс один", - сказал Леус.
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По его словам, такая температура на 8-9 градусов выше нормы.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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