В Москве в субботу ожидаются снег и температура около нуля

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице - около нуля градусов, что на 8-9 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.