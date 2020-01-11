ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ранее Народная милиция сообщила об артобстреле в пятницу со стороны ВС Украины города Кировск в ЛНР и ранении мирного жителя. По данным Народной милиции, повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.

"За 10 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

По даннам ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР Кировску из арторудий калибром 122 миллиметра и Сокольникам, используя вооружение БМП. Представительство ЛНР в СЦКК подтвердило ранение мирного жителя при обстреле Кировска. По данным ведомства, он получил минно-взрывную травму.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.