ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция сообщила об артобстреле в пятницу со стороны ВС Украины города Кировск в ЛНР и ранении мирного жителя. По данным Народной милиции, повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.
"За 10 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
По даннам ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР Кировску из арторудий калибром 122 миллиметра и Сокольникам, используя вооружение БМП. Представительство ЛНР в СЦКК подтвердило ранение мирного жителя при обстреле Кировска. По данным ведомства, он получил минно-взрывную травму.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.