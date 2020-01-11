Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T05:24+0300
https://ria.ru/20200111/1563278830.html
Парламент Туниса впервые не утвердил состав нового правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:371:3950:2593_1036x0_80_0_0_66523d978eb4c6c32691d87c14b35174.jpg
РИА Новости

Парламент Туниса впервые не утвердил состав нового правительства

05:24 11.01.2020
539
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТунис
Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Тунис. Архивное фото
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Парламент Туниса впервые в истории страны не одобрил состав нового правительства, предложенный назначенным на должность премьер-министра Хабибом аль-Жемли, президент вынужден выбрать нового премьера, сообщило агентство новостей Туниса.
По информации агентства, большинство депутатов - 134 человека - проголосовали в пятницу против предложенного состава кабинета министров, когда для получения вотума доверия было необходимо набрать голоса 109 депутатов.
Ранее тунисский премьер сообщил, что "выбрал членов правительства, исходя из принципов прозрачности и чистоплотности". Он настаивал, что независимое правительство открыто ко всем партиям и объединениям гражданского общества.
В состав предложенного им правительства входили 28 министров, однако выбор аль-Жемли был подвергнут критике на фоне обвинений со стороны организации по борьбе с коррупцией, которая уличила ряд присутствовавших в правительственном списке политиков в причастности к коррупции.
После провала с вынесением вотума доверия правительству президент страны Кейс Саид вынужден назначить нового премьер-министра для формирования нового правительства в месячный срок после консультаций с партиями и парламентскими фракциями.
Если в течение четырех месяцев после начала процесса формирования правительства, который был запущен аль-Жемли с 15 ноября 2019 года, кабинет министров не будет одобрен парламентом Туниса, то президент по конституции имеет право распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы.
Вид города Тунис
30 декабря 2019, 15:36
СМИ: власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения до 30 января
100000
Обсудить 0
Тунис (страна)В мире
Рекомендуем
Американский парикмахер Джонатан Ван Несс
Скандальный парикмахер Джонатан Ван Несс написал книгу для детей
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
Военные корабли в бухте Севастополя
Украинский эксперт заявил, что у России "нет надводного флота"
Султан Омана Кабус Бен Саид
Умер правивший почти 50 лет султан Омана
Технический комплекс космодрома Восточный
На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Сотрудник правоохранительных органов в США
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Сирия
Небензя одобрил решение Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии
Певица Юта
Певица Юта выступила для российских военных в Сирии
Листы с денежными купюрами
Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Шприц
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
Деннис Мюленбург
СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния