Парламент Туниса впервые не утвердил состав нового правительства

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Туниса впервые в истории страны не одобрил состав нового правительства, предложенный назначенным на должность премьер-министра Хабибом аль-Жемли, президент вынужден выбрать нового премьера, сообщило агентство новостей Туниса

По информации агентства, большинство депутатов - 134 человека - проголосовали в пятницу против предложенного состава кабинета министров, когда для получения вотума доверия было необходимо набрать голоса 109 депутатов.

Ранее тунисский премьер сообщил, что "выбрал членов правительства, исходя из принципов прозрачности и чистоплотности". Он настаивал, что независимое правительство открыто ко всем партиям и объединениям гражданского общества.

В состав предложенного им правительства входили 28 министров, однако выбор аль-Жемли был подвергнут критике на фоне обвинений со стороны организации по борьбе с коррупцией, которая уличила ряд присутствовавших в правительственном списке политиков в причастности к коррупции.

После провала с вынесением вотума доверия правительству президент страны Кейс Саид вынужден назначить нового премьер-министра для формирования нового правительства в месячный срок после консультаций с партиями и парламентскими фракциями.