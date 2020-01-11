Парламент Туниса впервые не утвердил состав нового правительства

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Парламент Туниса впервые в истории страны не одобрил состав нового правительства, предложенный назначенным на должность премьер-министра Хабибом аль-Жемли, президент вынужден выбрать нового премьера, сообщило агентство новостей Туниса.
По информации агентства, большинство депутатов - 134 человека - проголосовали в пятницу против предложенного состава кабинета министров, когда для получения вотума доверия было необходимо набрать голоса 109 депутатов.
Ранее тунисский премьер сообщил, что "выбрал членов правительства, исходя из принципов прозрачности и чистоплотности". Он настаивал, что независимое правительство открыто ко всем партиям и объединениям гражданского общества.
В состав предложенного им правительства входили 28 министров, однако выбор аль-Жемли был подвергнут критике на фоне обвинений со стороны организации по борьбе с коррупцией, которая уличила ряд присутствовавших в правительственном списке политиков в причастности к коррупции.
После провала с вынесением вотума доверия правительству президент страны Кейс Саид вынужден назначить нового премьер-министра для формирования нового правительства в месячный срок после консультаций с партиями и парламентскими фракциями.
Если в течение четырех месяцев после начала процесса формирования правительства, который был запущен аль-Жемли с 15 ноября 2019 года, кабинет министров не будет одобрен парламентом Туниса, то президент по конституции имеет право распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы.
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