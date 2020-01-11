Небензя одобрил решение Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии

ООН, 11 янв – РИА Новости. Постпред России при ООН Постпред России при ООН Василий Небензя выразил удовлетворение в связи с принятием в Совбезе резолюции о продлении срока трансграничной гуманитарной помощи Сирии

Срок действия механизма трансграничной гумпомощи истекал 10 января. В пятницу Совбез принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении на полгода трансграничной помощи. При этом число пограничных переходов по сравнению с предыдущими разами сократилось вдвое.

"Мы рады, что в итоге здравый смысл восторжествовал и мы приняли резолюцию, которая действительно важна для нуждающегося населения, в частности в Идлибе", - сказал журналистам Небензя.

Он напомнил о том, что Совбез мог принять резолюцию подобного содержания еще в декабре, но тогда Россия и западные партнеры не смогли договориться.

"У нас в основном было то же предложение, что и принятое сегодня", - указал Небензя.

Говоря о том, почему Россия воздержалась при голосовании по проекту резолюции Бельгии и Германии, Небензя отметил, что у России был свой проект, но российская сторона согласилась обсуждать текст партнеров. "Не все в этой резолюции (Бельгии и Германии) полностью нас устраивает. Но в качестве компромисса воздержались, чтобы резолюция прошла. Как мы поступали и в предыдущие разы", - отметил он.

За резолюцию проголосовали 11 стран, воздержались 4 страны: Россия, Китай, Великобритания и США.

Принятие резолюции далось Совбезу непросто. Согласно изначальному проекту резолюции, Бельгия, Германия и Кувейт хотели сохранить три из четырех пограничных перехода и продлить срок действия механизма на год. Это, по мнению России, не соответствовало реалиям, установившимся в Сирии, где правительство взяло под контроль ряд территорий, которые раньше были во власти террористов, и теперь Дамаск в состоянии сам доставлять туда гуманитарную помощь.

В МИД РФ заявили, что страны Запада пытались использовать вопрос о трансграничной гуманитарной помощи Сирии не для поддержки нуждающихся, а для подрыва суверенитета САР.

В свою очередь Россия подготовила резолюцию, уменьшающую число пограничных переходов до двух - на границе с Турцией (Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава), а также сокращающую срок продления механизма с одного года до 6 месяцев. Другие два перехода на границах Сирии и Ирака, а также САР и Иордании соответственно предлагалось устранить. При этом в тексте сказано, что Совбез вновь подтверждает, что "готов принять дополнительные меры для облегчения доставки гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии в соответствии с основными принципами оказания чрезвычайной гуманитарной помощи, как это предусмотрено в резолюции 46/182 ГА ООН".

В итоге долгих переговоров Бельгия и Германия изменили свой проект, доведя число погранпереходов до двух и сократив срок продления до полугода - как и предлагалось в российском проекте.