Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям

ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Растущая популярность Растущая популярность ДНК -тестов несет не только пользу для развития науки и медицины, но ставит людей перед риском утечки персональной информации, рассказал РИА Новости специалист по молекулярной биологии, ранее ученый Оксфордского университета, в настоящее время исследователь одной из крупных международных фармацевтических компании Григорий Рыжаков.

В настоящее время в мире работает достаточное количество частных компаний, которые собирают данные о ДНК и проводят различные тестирования. В частности, люди охотно сдают тесты на выявление генетической предрасположенности к заболеваниям, достаточно популярен тест, определяющий этническое происхождение людей.

"Да, конечно, такие компании занимаются тестированием человека на разные мутации, что помогает понять родословную человека и определить ее по специальным генетическим маркерам. Если принять интерес людей к тому, к чему ты принадлежишь (происхождение), то можно одновременно получить представление о предрасположенности к заболеваниям", - рассказал исследователь.

Но он считает важным обращать внимание и на сопутствующие риски.

"Но, с другой стороны, когда ты посылаешь свою частную информацию с полной последовательностью ДНК частной компании, то непонятно, где эта информация может осесть через 15-20 лет. Возникают вопросы по поводу информационной безопасности. Я бы не стал делиться своей генетической информацией и отдавать ее какой-то частной компании", - добавил он.

Вместе с тем, по словам ученого, в долгосрочной перспективе работа таких компаний принесет пользу как раз тем, что аккумулируются данные большого количества людей.

"С точки зрения науки это полезно. Выборка сейчас гораздо выше - если раньше это были сотни людей, то сейчас это тысячи... Наверное, чем больше мы будем проверять людей по ДНК и РНК, а сейчас есть такие технологии, которые рассматривают разнообразие белков, то тем больше мы (ученые) будем понимать сложность биологии, и, возможно, с помощью искусственного интеллекта мы улучшим будущее медицины. Будущее медицины за data science и многие фармацевтические компании движутся в сторону data company. Уровень биологии сегодня такой.., что уже нужны значительные компьютерные мощности", - сказал Рыжаков.

Собеседник агентства отметил, что именно big data и компьютерные технологии способствуют быстрому развитию генетики.

"Все движется как с помощью компьютерных исследований (Machine Learning), так и с помощью новых технологий. Задача сейчас - перевести все это в область анализируемой информации, чтобы все это использовать с точки зрения медицины", - сказал ученый.