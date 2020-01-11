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РИА Наука
2020-01-11T03:19+0300
https://ria.ru/20200111/1563278080.html
Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
https://cdn23.img.ria.ru/images/150470/86/1504708642_0:270:5189:3189_1036x0_80_0_0_48d4d352a737f01e2378f56421eff4c8.jpg
РИА Новости

Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям

03:11 11.01.2020 (обновлено: 03:19 11.01.2020)
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© Fotolia / Henrik DolleЗабор биологического материала для ДНК-исследования
Забор биологического материала для ДНК-исследования
© Fotolia / Henrik Dolle
Забор биологического материала для ДНК-исследования . Архивное фото
ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Растущая популярность ДНК-тестов несет не только пользу для развития науки и медицины, но ставит людей перед риском утечки персональной информации, рассказал РИА Новости специалист по молекулярной биологии, ранее ученый Оксфордского университета, в настоящее время исследователь одной из крупных международных фармацевтических компании Григорий Рыжаков.
В настоящее время в мире работает достаточное количество частных компаний, которые собирают данные о ДНК и проводят различные тестирования. В частности, люди охотно сдают тесты на выявление генетической предрасположенности к заболеваниям, достаточно популярен тест, определяющий этническое происхождение людей.
"Да, конечно, такие компании занимаются тестированием человека на разные мутации, что помогает понять родословную человека и определить ее по специальным генетическим маркерам. Если принять интерес людей к тому, к чему ты принадлежишь (происхождение), то можно одновременно получить представление о предрасположенности к заболеваниям", - рассказал исследователь.
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Но он считает важным обращать внимание и на сопутствующие риски.
"Но, с другой стороны, когда ты посылаешь свою частную информацию с полной последовательностью ДНК частной компании, то непонятно, где эта информация может осесть через 15-20 лет. Возникают вопросы по поводу информационной безопасности. Я бы не стал делиться своей генетической информацией и отдавать ее какой-то частной компании", - добавил он.
Вместе с тем, по словам ученого, в долгосрочной перспективе работа таких компаний принесет пользу как раз тем, что аккумулируются данные большого количества людей.
"С точки зрения науки это полезно. Выборка сейчас гораздо выше - если раньше это были сотни людей, то сейчас это тысячи... Наверное, чем больше мы будем проверять людей по ДНК и РНК, а сейчас есть такие технологии, которые рассматривают разнообразие белков, то тем больше мы (ученые) будем понимать сложность биологии, и, возможно, с помощью искусственного интеллекта мы улучшим будущее медицины. Будущее медицины за data science и многие фармацевтические компании движутся в сторону data company. Уровень биологии сегодня такой.., что уже нужны значительные компьютерные мощности", - сказал Рыжаков.
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Собеседник агентства отметил, что именно big data и компьютерные технологии способствуют быстрому развитию генетики.
"Все движется как с помощью компьютерных исследований (Machine Learning), так и с помощью новых технологий. Задача сейчас - перевести все это в область анализируемой информации, чтобы все это использовать с точки зрения медицины", - сказал ученый.
"Второе направление, куда генетика сейчас движется, это молекуляция геномов и так называемая CRISPR-технология. Она основана на хитром ферменте, который может вырезать и заменять какие-то большие кусочки ДНК в любом месте. И сейчас появилась новая, более усовершенствованная технология, которая позволяет делать более масштабные замены. Она допускает не только "точечный удар", но и вставки огромных кусков (ДНК). Это может привести в революции в генотерапии", - отметил Рыжаков.
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РИА НаукаДНКРоссияОбщество
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