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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T03:58+0300
https://ria.ru/20200111/1563277724.html
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
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РИА Новости

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

02:19 11.01.2020 (обновлено: 03:58 11.01.2020)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ООН, 11 янв – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 11 стран, воздержались 4 страны: Россия, Китай, Великобритания и США.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
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Резолюция Бельгии и Германии предполагает уменьшение числа пограничных переходов до двух - на границе с Турцией (Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава), а также сокращение срока продления механизма с одного года до 6 месяцев. Действие механизма на других двух переходах, на границах Сирии и Ирака, а также САР и Иордании, не продлевается.
При этом согласно тексту, Совбез просит генерального секретаря ООН представить Совету Безопасности к концу февраля 2020 года доклад о целесообразности использования альтернатив пункту Эль-Ярубия (на границе с Ираком) для того, чтобы "гуманитарная помощь, включая медицинские и хирургические принадлежности, доходила до нуждающихся по всей Сирии по самым прямым маршрутам".
Принятие резолюции далось Совбезу непросто. Согласно изначальному проекту резолюции, Бельгия, Германия и Кувейт хотели сохранить три пограничных перехода и продлить срок действия механизма на год. Это, по мнению России, не соответствовало реалиям, установившимся в Сирии, где правительство взяло под контроль ряд территорий, которые раньше были во власти террористов, и теперь Дамаск в состоянии сам доставлять туда гуманитарную помощь.
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В МИД РФ заявили, что страны Запада пытались использовать вопрос о трансграничной гуманитарной помощи Сирии не для поддержки нуждающихся, а для подрыва суверенитета САР.
В свою очередь Россия подготовила резолюцию, уменьшающую число пограничных переходов до двух - на границе с Турцией (Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава), а также сокращающая срок продления механизма с одного года до 6 месяцев. Другие два перехода на границах Сирии и Ирака, а также САР и Иордании соответственно предлагалось устранить. При этом в тексте сказано, что Совбез вновь подтверждает, что "готов принять дополнительные меры для облегчения доставки гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии в соответствии с основными принципами оказания чрезвычайной гуманитарной помощи, как это предусмотрено в резолюции 46/182 ГА ООН".
В итоге долгих переговоров Бельгия и Германия изменили свой проект, доведя число погранпереходов до двух и сократив срок продления до полугода - как и предлагалось в российском проекте.
РФ отозвала свою резолюцию после того, как был принят документ западных партнеров.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииСовет Безопасности ООНГерманияБельгияСирияВ мире
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