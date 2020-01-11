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Лондон просит США выдать жену дипломата, причастную к ДТП с подростком
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РИА Новости

Лондон просит США выдать жену дипломата, причастную к ДТП с подростком

01:15 11.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направила США официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас, которая в августе совершила ДТП, в результате которого погиб подросток, сообщило МВД Соединенного Королевства.
Авария, жертвой которого стал 19-летний Данн, произошла 27 августа 2019 года. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.
"После решение прокуратуры о выдвижении обвинений МВД направило США запрос об экстрадиции Анны Сакулас, обвиняемой в опасном вождении автомобиля, повлекшем смерть человека. Сейчас решение должны принять власти США", - сказал журналистам официальный представитель министерства.
О том, что такой запрос будет направлен, 20 декабря сообщила британская прокуратура.
После резонансного ДТП МИД Британии заявил о намерении пересмотреть положения о дипиммунитете работающего американского персонала на авиабазе Кроутон.
Родители погибшего юноши Шарлотт Чарльз и Тим Данн ранее посетили США, где безуспешно просили власти этой страны направить в Британию виновницу ДТП. Рааб при этом осенью подтвердил, что США уведомили Британию в том, что Сакулас готовится покинуть страну.
Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, также выразили Соединенным Штатам возмущение в связи с поступком жены дипломата и поведением американских властей в этой ситуации.
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