Лондон просит США выдать жену дипломата, причастную к ДТП с подростком

ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направила США официальный запрос об экстрадиции жены американского дипломата Анны Сакулас, которая в августе совершила ДТП, в результате которого погиб подросток, сообщило МВД Соединенного Королевства.

Авария, жертвой которого стал 19-летний Данн, произошла 27 августа 2019 года. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. Машиной управляла предполагаемая виновница ДТП, супруга американского дипломата Анна Сакулас. Позже, благодаря дипломатическому иммунитету, она покинула Британию и вернулась на родину.

"После решение прокуратуры о выдвижении обвинений МВД направило США запрос об экстрадиции Анны Сакулас, обвиняемой в опасном вождении автомобиля, повлекшем смерть человека. Сейчас решение должны принять власти США", - сказал журналистам официальный представитель министерства.

О том, что такой запрос будет направлен, 20 декабря сообщила британская прокуратура.

После резонансного ДТП МИД Британии заявил о намерении пересмотреть положения о дипиммунитете работающего американского персонала на авиабазе Кроутон.

Родители погибшего юноши Шарлотт Чарльз и Тим Данн ранее посетили США, где безуспешно просили власти этой страны направить в Британию виновницу ДТП. Рааб при этом осенью подтвердил, что США уведомили Британию в том, что Сакулас готовится покинуть страну.