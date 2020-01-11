Глава Мексики выразил соболезнования родным жертв стрельбы в колледже

"Во-первых, хочу выразить мои соболезнования родственникам ... это событие подталкивает нас к дальнейшей работе над укреплением семей, моральных и духовных ценностей. Мы должны уделять внимание детям и молодежи, не отворачиваться от них", - заявил президент журналистам в городе Хуаресе, куда он прибыл с рабочей поездкой, видео заявления опубликовано MilenioTV.