Глава Мексики выразил соболезнования родным жертв стрельбы в колледже

МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным жертв и пострадавших в стрельбе, которую устроил шестиклассник в колледже на севере страны, и призвал больше внимания уделять детям.
"Во-первых, хочу выразить мои соболезнования родственникам ... это событие подталкивает нас к дальнейшей работе над укреплением семей, моральных и духовных ценностей. Мы должны уделять внимание детям и молодежи, не отворачиваться от них", - заявил президент журналистам в городе Хуаресе, куда он прибыл с рабочей поездкой, видео заявления опубликовано MilenioTV.
Президент подтвердил озвученную ранее информацию о том, как разворачивалась трагедия в кампусе Колледжа Сервантеса, и отметил важность углубления программ безопасности и ориентации в школах и СМИ.
Ранее в пятницу ребенок 12 лет открыл стрельбу в колледже в приграничном с США штате Коауила, после чего покончил с собой. Власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены, состояние двоих оценивается как тяжёлое.
Федеральное правительство выразило готовность оказать региональным властям содействие в расследовании. По словам прокурора штата Коауила, версии произошедшего будут озвучены после должного изучения личных вещей и данных нападавшего.
25 июня 2019, 22:46В Мехико взрослый и ребенок погибли при стрельбе у школы